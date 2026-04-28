#acasadi Justin Bieber la villa da 5,8 milioni di dollari a Beverly Hills | terrazzo da sogno e campo da basket

Justin Bieber ha recentemente acquistato una villa a Beverly Hills, valutata circa 5,8 milioni di dollari. La proprietà comprende un ampio terrazzo, un campo da basket e spazi esterni curati nei dettagli. La casa si trova in una zona tra le più esclusive e protette di Los Angeles, conosciuta per la privacy e la sicurezza. Negli ultimi anni il cantante ha cambiato più volte residenza, ma questa sembra essere la sua nuova dimora stabile.

Justin Bieber ha cambiato molte case nel corso degli anni, ma oggi sembra aver trovato il suo vero rifugio: una spettacolare villa a Beverly Hills, una delle zone più esclusive e blindate di Los Angeles. È qui che il cantante vive principalmente dal 2020 insieme alla moglie Hailey Bieber e al loro bambino, Jack Blues. La residenza, dal valore di circa 25,8 milioni di dollari, è il nido dorato della coppia: privacy, lusso e spazi enormi, perfetti per una famiglia giovane ma già abituata ai riflettori. Beverly Park, del resto, è uno di quei quartieri dove le star possono sentirsi davvero al sicuro, lontane dai paparazzi e dal caos di Hollywood. Scopriamo insieme tutte le meraviglie di questa residenza extra luxury! A casa di Justin Bieber spiccano la piscina e l’enorme terrazzo.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - #acasadi Justin Bieber, la villa da 5,8 milioni di dollari a Beverly Hills: terrazzo da sogno e campo da basket Notizie correlate Leggi anche: “Ha messo canzoni da Youtube, non ha fatto un show”: polemiche su Justin Bieber al Coachella (e sul presunto cachet da 10 milioni) Colpi di arma da fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, l'artista era in casa: arrestata una donnaLa casa di Rihanna, artista pop internazionale, è stata presa di mira da colpi d’arma da fuoco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Billie Eilish insieme a Justin Bieber al Coachella: il sogno diventa realtàBillie Eilish Justin Bieber Coachella emoziona i fan: da Belieber a protagonista sul palco. Scopri il momento più iconico del festival 2026. rumors.it Justin Bieber sorprende i fan: le romantiche foto con Hailey al CoachellaJustin Bieber conquista il Coachella 2026: le foto romantiche con Hailey e la dedica al figlio Jack fanno impazzire i fan ... tag24.it