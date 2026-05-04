acasadi jennifer lopez la nuova villa da 21 milioni di dollari ispirata a un suo film

Jennifer Lopez ha acquistato una nuova villa dal valore di 21 milioni di dollari, ispirata a un suo film. La casa si trova in una zona esclusiva e presenta caratteristiche di alta qualità. La cantante e attrice ha fatto dell'immobile un punto fermo nel suo percorso di cambiamenti personali. La proprietà si distingue per i dettagli ispirati alla sua carriera cinematografica, riflettendo un legame tra vita privata e professionale.

C’è chi rompe con l’ex e si regala un nuovo taglio di capelli e chi invece, come Jennifer Lopez, rivoluziona la sua vita. La pop star e attrice, dopo il divorzio da Ben Affleck, che nel 2025 le aveva ceduto la sua quota della villa di Beverly Hills, oggi dice addio al mega complesso edilizio per trasferirsi a Hidden Hills, nella contea di Los Angeles. Qui, JLo ha appena ultimato i lavori di una tenuta da sogno, ispirata al suo film “Il bacio della donna ragno” e i siti di gossip ci hanno subito ricamato sopra. La nuova proprietà della diva, secondo i giornali mondani, sarebbe un vero e proprio rifugio da single, neanche troppo lontano da Ben.🔗 Leggi su Dilei.it

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