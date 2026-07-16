Abdoulaye Diop investito sull'A4 mentre aspettava i soccorsi | faceva il musicista e studiava Giurisprudenza

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 27 anni, originario del Senegal e residente nel Veneziano, è stato investito sull'A4 mentre attendeva i soccorsi a seguito di un incidente precedente. Faceva il musicista e studiava Giurisprudenza a Padova. L’incidente si è verificato dopo un primo scontro sulla stessa autostrada. Non ci sono dettagli sulle condizioni dell’uomo.

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Il 27enne Abdoulaye Diop, originario del Senegal e residente nel Veneziano, è stato investito dopo un primo incidente in autostrada. Studiava a Padova e sognava una carriera nella musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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