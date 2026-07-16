Abdoulaye Diop investito sull'A4 mentre aspettava i soccorsi | faceva il musicista e studiava Giurisprudenza

Un uomo di 27 anni, originario del Senegal e residente nel Veneziano, è stato investito sull'A4 mentre attendeva i soccorsi a seguito di un incidente precedente. Faceva il musicista e studiava Giurisprudenza a Padova. L’incidente si è verificato dopo un primo scontro sulla stessa autostrada. Non ci sono dettagli sulle condizioni dell’uomo.

Il 27enne Abdoulaye Diop, originario del Senegal e residente nel Veneziano, è stato investito dopo un primo incidente in autostrada. Studiava a Padova e sognava una carriera nella musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scende dall’auto dopo lo scontro sulla A4: il cantante Abdoulaye Diop travolto e ucciso mentre attendeva i soccorsi x.com

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