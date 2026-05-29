Alessandria operaio investito e ucciso mentre è al lavoro sull'autostrada A21

Un operaio che stava lavorando sulla carreggiata autostradale all’uscita di Alessandria Ovest, in direzione Piacenza, è stato investito da un’auto e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada A21. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

All'uscita di Alessandria Ovest, in direzione Piacenza, un operaio stradale che stava lavorando a fianco della carreggiata è stato investito e ucciso da un'automobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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