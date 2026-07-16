Un giovane di 27 anni è stato investito sull'autostrada A4 mentre si recava a Milano per un contratto con una casa discografica. La madre ha raccontato che il figlio aveva avuto un incidente precedente, ma aveva chiamato a casa per rassicurare che stava bene. La mattina seguente, i carabinieri sono entrati in casa della donna alle 3 per comunicarle la morte del ragazzo. La sua auto era ferma in mezzo alla strada al momento dell'incidente.

MIRA «I carabinieri mi hanno svegliata questa mattina alle 3, venendo qui, a casa mia, per dirmi che mio figlio era morto. Lui aveva avuto un primo incidente e la sua macchina era ferma in mezzo alla strada, ma aveva fatto a tempo a chiamare a casa, ad avvisare che stava bene, che non era successo nulla di grave, poi non so cos’è successo». La mamma del 27enne Abdoulaye Diop è appena rientrata da Verona, dove gli agenti della polizia stradale le hanno spiegato la dinamica dell’incidente in cui suo figlio ha perso la vita, quando pronuncia queste parole. Nella casa di famiglia a Mira, intorno a lei, ci sono molti parenti e amici, tra cui le tre sorelle della giovane vittima. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Abdoulaye Diop, il 27enne travolto in A4: «Stava andando a Milano per il suo sogno: un contratto con una casa discografica»

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