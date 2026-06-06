Un ragazzo di 19 anni è stato travolto e ucciso mentre pedalava lungo la Provinciale Cisa. L’incidente è avvenuto in serata, mentre il giovane si stava dirigendo a un festival con un amico. La vittima, originaria della Toscana, aveva preso un treno prima di arrivare sul luogo dell’incidente. L’automobilista coinvolto ha 43 anni. La polizia sta ricostruendo la dinamica e le cause dello scontro.

Un viaggio iniziato in treno dalla Toscana e terminato in tragedia. Giovanni Zaccaria Abden, 19 anni, residente a Pontedera, ha perso la vita nella notte tra il 5 e il 6 giugno dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in bicicletta lungo la Strada Provinciale 62 Cisa, nel territorio di Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Con lui c'era un amico di 18 anni, anche lui di Pontedera, rimasto ferito e trasportato all'ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sarebbero serie ma non tali da far temere per la vita. Intorno alle 3.30, mentre percorrevano la Provinciale Cisa all'altezza della concessionaria Auto Zatti, sono stati travolti da una Volkswagen Passat. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Incidente a Brescello, 19enne travolto e ucciso in bici: Giovanni stava andando a un festival con un amico

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