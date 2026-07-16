abbonamenti si parte politano lancia la sfida

Ieri è iniziato il ritiro pre-stagionale in una località di montagna. Alle 17, il gruppo si è riunito per la prima sessione di allenamento. Tra i giocatori presenti ci sono il terzino nato nel 2007, arrivato in prestito da un club toscano, e un’ala sinistra del 1998, che ha recentemente ottenuto la promozione in Serie C con una squadra di provincia.

È scattato ieri il ritiro in quel di Sestola del Prato, che attorno alle 17 è sceso subito in campo per il primo allenamento. Fra i presenti anche il terzino classe 2007 Lorenzo Pucci, arrivato in prestito dal Pisa, e l’ala sinistra classe ’98 Francesco Barranca, reduce dalla promozione in Serie C con il Desenzano. Entrambi sono stati ufficializzati dal sodalizio laniero. A Sestola è atteso anche Edoardo Marzierli. Già, perché dopo una lunga telenevola, è ormai imminente la fumata bianca per l’approdo del centravanti classe ‘93 alla corte di mister Alessandro Dal Canto, che avrà così il suo bomber. Il calciatore nato a Firenze e residente a Sesto Fiorentino era il grande obiettivo di questa finestra di mercato del Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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