Tempo di lettura: 2 minuti Il progetto del centrosinistra guarda già alle elezioni politiche del 2027 e sceglie Napoli come punto di partenza. È da piazza del Gesù che il sindaco di Gaetano Manfredi ha rilanciato l’ambizione di costruire un’alternativa di governo nazionale, intervenendo all’iniziativa che ha riunito i leader della coalizione. “Abbiamo i leader del centrosinistra, da qui parte una grande corsa perché il nostro sogno, che sarà realtà, è andare al governo dell’Italia”, ha dichiarato Manfredi. Un messaggio che conferma il ruolo di Napoli come laboratorio politico del cosiddetto “campo largo”, esperienza che il primo cittadino auspica possa essere replicata anche su scala nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Manfredi lancia la sfida da Napoli: “Da qui parte la corsa per conquistare il Governo”

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