Nella piazza centrale di Avellino, il candidato del centrosinistra ha concluso la campagna elettorale con un messaggio: “La rivoluzione delle piccole cose parte da qui”. La piazza era piena, e l’evento si è svolto in un’atmosfera di grande partecipazione. La serata ha segnato il momento finale di una campagna che ha coinvolto numerosi cittadini, con il candidato che ha lanciato la sua sfida politica in un contesto di forte presenza pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti “La rivoluzione delle piccole cose parte da qui”. È il messaggio con cui Nello Pizza ha chiuso la campagna elettorale del centrosinistra in una Piazza Libertà gremita, trasformata per una sera nel cuore politico di Avellino. Accanto al candidato sindaco, i principali riferimenti della coalizione progressista nazionale e regionale, riuniti per lanciare la sfida finale verso le urne. Ad aprire la manifestazione è stato il momento più personale dell’intera serata: il discorso a sorpresa della figlia Maria Chiara Pizza, che ha tracciato il ritratto umano del padre, tra emozione e orgoglio. Un intervento concluso con la citazione dantesca “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, diventata auspicio politico e richiamo alla rinascita della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “La rivoluzione delle piccole cose parte da qui”: Pizza lancia la sfida finale

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