Cardinale come Berlusconi | l' arrivo al raduno del Milan in elicottero

Il 13 luglio, durante il raduno ufficiale del Milan a Milanello, Gerry Cardinale è arrivato con un elicottero, atterrando nel centro sportivo. L’ingresso ha attirato l’attenzione, con il proprietario del club che ha scelto un mezzo aereo per raggiungere la sede. La giornata ha segnato l’inizio della stagione 202627 della squadra.

Il Milan inaugura ufficialmente la stagione 202627 oggi, 13 luglio, con il raduno a Milanello che ha visto Gerry Cardinale fare un ingresso scenografico atterrando direttamente nel centro sportivo a bordo di un elicottero. Il proprietario di RedBird ha voluto rievocare lo stile iconico dell'era Berlusconi per dare il via al nuovo corso guidato da Ruben Amorim, presentandosi al campo di Carnago per sostenere da vicino il tecnico e la rosa, eccezion fatta per gli atleti reduci dagli impegni mondiali. (immagini MilanNews). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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