Abbandona cane e rifiuti in strada ma non sa che c'è una telecamera dei carabinieri

Un uomo è stato denunciato per aver abbandonato un cane e rifiuti pericolosi lungo una strada. La polizia ha individuato l’uomo grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza installata nei pressi del luogo. Il cane, che era stato lasciato in condizioni di cura, è stato preso in consegna dall’azienda sanitaria locale, che si occuperà di trovare una nuova famiglia per l’animale. L’uomo non era consapevole di essere ripreso dalle telecamere.

L'uom è stato denunciato per abbandono di animali e di rifiuti pericolosi. Il cane, curato, è stato affidato all'Asl che provvederà a trovargli un'adozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Addestrano il cane per abbandonare i rifiuti in strada: le immagini dell'animale

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