A Milano spunta il sosia di Lautaro! I tifosi argentini impazziscono

Notizia in breve

A Milano è stato avvistato un uomo che somiglia molto a Lautaro Martinez, attaccante argentino. La somiglianza ha attirato l’attenzione dei tifosi argentini, che hanno commentato l’episodio sui social. Tra i protagonisti della semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra, Martinez ha segnato il gol decisivo per la vittoria 2-1. L’uomo è stato riconosciuto principalmente per il volto e il modo di vestire, suscitando curiosità tra gli appassionati.