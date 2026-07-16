A Milano spunta il sosia di Lautaro! I tifosi argentini impazziscono
A Milano è stato avvistato un uomo che somiglia molto a Lautaro Martinez, attaccante argentino. La somiglianza ha attirato l’attenzione dei tifosi argentini, che hanno commentato l’episodio sui social. Tra i protagonisti della semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra, Martinez ha segnato il gol decisivo per la vittoria 2-1. L’uomo è stato riconosciuto principalmente per il volto e il modo di vestire, suscitando curiosità tra gli appassionati.
Tra i protagonisti della storica semifinale del Mondiale tra Argentina e Inghilterra c'è stato senza dubbio Lautaro Martinez, autore del gol del definitivo 2-1. Al termine della partita, tra i festeggiamenti generali per le vie di Milano con tantissimi tifosi argentini presenti, è spuntato. proprio lui! Si tratta in realtà di un sosia, Fabrizio Abate, noto sui social proprio per la somiglianza con l'attaccante dell'Inter. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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