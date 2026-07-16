L’ex compagna ha annunciato la morte improvvisa di Alessandro Medici, 53 anni, nella sua città di Perugia. La notizia è stata confermata attraverso un messaggio sui social da Sofia Calesso, che ha espresso il suo dolore pubblicamente. La scomparsa si è verificata giovedì 16 luglio 2026, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi conoscenti.

U n grave lutto ha colpito il mondo di Temptation Island giovedì 16 luglio 2026: Alessandro Medici è morto improvvisamente all’età di 53 anni nella sua Perugia. L’imprenditore umbro era diventato noto al grande pubblico per aver partecipato nell’estate del 2020 al docu-reality Temptation Island insieme all’allora compagna Sofia Calesso, affrontando un intenso viaggio nei sentimenti sotto le telecamere di Canale 5. La triste notizia ha fatto rapidamente il giro del web, lasciando sgomenti i tantissimi fan del programma condotto da Filippo Bisciglia che avevano seguito con trasporto la storia della coppia. Temptation Island 2020: i ritratti delle sei coppie concorrenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A confermare la tragica notizia della tragica scomparsa a 53 anni è stata l'ex compagna Sofia Calesso con un commovente messaggio social

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Tragica notizia: Anna Tatangelo conferma la triste notizia sulla morte del suo compagno e piange

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