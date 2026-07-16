A colpi di solare la bolletta si surriscalda

Da laverita.info 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il costo dell’elettricità aumenta nelle ore serali a causa dell’utilizzo di fonti rinnovabili. L’impennata si verifica perché le batterie non riescono a immagazzinare tutta l’energia prodotta durante il giorno. Di conseguenza, le tariffe energetiche si alzano, contribuendo a far crescere i costi delle bollette. Questo fenomeno si verifica in particolare quando l’energia solare è la principale fonte di produzione.

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L’utilizzo di fonti rinnovabili fa impennare il prezzo dell’elettricità nelle ore serali perché le batterie non riescono a immagazzinare quanto prodotto nell’arco della giornata. L’Europa ha preso un colpo di sole e si risveglia bruscamente dal sogno che solare è bello. Le avvisaglie ci sono da tempo: in Spagna si susseguono i fallimenti di società che hanno investito sul solare perché di troppi pannelli si muore (economicamente). Se Pedro Sánchez si è appuntato al petto la medaglia verde – la Spagna si vanta di aver prodotto il 75% di energia da fonti rinnovabili – non ha tenuto conto del rovescio: tra gennaio e marzo di quest’anno la Spagna ha registrato 397 ore di prezzi negativi dell’elettricità, nello stesso periodo l’anno scorso erano 48. 🔗 Leggi su Laverita.info

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