I brasiliani bussano ai lucchesi? E l’ambiente granata si surriscalda

I brasiliani si sono fatti sentire con una visita ai rappresentanti lucchesi, mentre l’ambiente del Pontedera si è acceso dopo una serata di incontri con gli sponsor presso il ristorante La Locanda. La mattina seguente, i protagonisti sono stati ricevuti in Comune a Lucca, segnando un momento di confronto tra le parti. L’evento ha coinvolto diversi attori locali, creando attenzione intorno alla situazione.

La sera alla conviviale con gli sponsor del Pontedera (un piacevole ritrovo al ristorante La Locanda, in città) e la mattina dopo ricevuti in comune a Lucca. E’ stata una mossa - magari sicuramente non in malafede - apparsa quanto mai inopportuna e fors’anche irrispettosa, al punto da far irritare l’ambiente granata, quella fatta dalla delegazione brasiliana di BR Football, la cui divisione Italia costituisce la società che detiene il 95% delle quote del Pontedera. Martedì Gustavo Nikitiuk, presidente del Pontedera, Caetano Marcelino, direttore new business di BR Football e Marvio dos Anjos, direttore della comunicazione sempre di BR...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I brasiliani bussano ai lucchesi? E l’ambiente granata si surriscalda Notizie correlate Stufa a pellet si surriscalda e incendia casa, 24enne si lancia dalla finestra: ricoverata a TrentoL'incidente in un'abitazione di Cavedago dove è intervenuto l'elisoccorso per il trasporto della 24enne in codice rosso a Trento. Si surriscalda cabina Enel. Una notte intera di blackoutDiverse ore senza energia elettrica a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, martedì sera e nelle prime ore della notte.