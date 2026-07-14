Un incendio si è sviluppato in una falegnameria a Verderio, in Brianza, nella tarda mattinata di oggi. Le fiamme sono partite da un macchinario in funzione, probabilmente a causa di un surriscaldamento o di un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o danni.

Verderio (Lecco), 14 luglio 2026 – Fiamme in una falegnameria di Verderio, in Brianza. L'allarme è scattato nella tarda mattina di oggi. Il rogo si è spigionato da un macchinario in funzione, probabilmente per un surriscaldamento oppure per un cortocircuito. Ingente la mobilitazione dei vigili del fuoco, arrivati dal comando provincia di Lecco e dai distaccamento di volontari di Merate con diversi mezzi di soccorso. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che si propagassero ai deposito di segatura e truciolati. Hanno utilizzato soprattutto schiuma estinguente, proprio per soffocare le fiamme. L'intervento è ancora in corso, ma la situazione resta sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verderio, incendio in falegnameria: un macchinario si surriscalda e divampano le fiamme

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