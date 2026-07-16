A Bacchereto si svolge il Festival toscano del saxofono classico e jazz, che quest’anno compie sei anni. L’evento, nato nella frazione, si tiene annualmente e raccoglie giovani musicisti provenienti da diverse parti. La manifestazione si svolge in diverse location del paese, con concerti e performance dedicate al saxofono. Ogni edizione vede la partecipazione di artisti emergenti e affermati del panorama musicale. La rassegna si svolge nel periodo estivo, attirando pubblico e appassionati di musica.

Il Festival toscano del saxofono classico e jazz compie sei anni. E’ nato a Bacchereto e qui è rimasto portando ogni anno nella frazione tanti giovani talenti della musica. Da domenica 19 a sabato 25 luglio, per sette sere, ad ingresso libero, con inizio alle ore 21, nella cornice della Pieve di Santo Maria Assunta, l’antico borgo ospiterà la rassegna e le attività dello stage estivo, organizzato dal saxofonista Filippo Grassi (nella foto), in collaborazione con la storica Filarmonica Giuseppe Verdi di Bacchereto e la Polisportiva. Il Festival mette in calendario un programma di concerti, caratterizzati da un repertorio poliedrico e contemporaneo con un pensiero speciale e la dedica alla saxofonista Cristina Roffi, prematuramente scomparsa, che fino allo scorso anno ha omaggiato il Festival della sua presenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Bacchereto tornano i sax e il Festival

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