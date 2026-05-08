I Patagarri annunciano il ritorno con un nuovo singolo intitolato “Tua madre”, in uscita in vista del loro prossimo concerto. L'evento si terrà il 22 maggio al Mi Ami Festival di Milano, dove la band presenterà il brano dal vivo. La canzone si concentra sulla figura materna, tema centrale del nuovo lavoro discografico. La formazione è nota per il suo stile, che si inserisce nel panorama musicale italiano.

Milano – I Patagarri tornano con un nuovo brano e lo fanno partendo dall' intoccabile sacralità della figura materna. Il brano si presenta come un’indagine quasi scientifica, ma intrisa di sarcasmo, su quel confine sottile dove la civiltà finisce e l'istinto primordiale prende il sopravvento, trasformando esseri umani apparentemente evoluti in creature pronte alla rissa per difendere l'onore delle proprie radici. Secondo la band milanese, che ha partecipato a X Factor 2024, c’è un limite che non va mai oltrepassato, un confine sacro che trasforma istantaneamente una pacata discussione in una rissa da bar. Quel confine ha un nome universale: la mamma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Patagarri tornano con “Tua madre”. Concerto il 22 maggio al Mi Ami Festival

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