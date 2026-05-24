Soccorso speleo a Bacchereto | ciclista ferito su un sentiero impervio

Notizia in breve

Un ciclista è rimasto ferito su un sentiero impervio a Bacchereto, richiedendo l'intervento di un soccorso speleologico. I soccorritori sono arrivati sul luogo utilizzando percorsi difficili e stretti. Dopo aver raggiunto il punto dell’incidente, hanno immobilizzato il ferito e, tramite manovre apposite, lo hanno trasferito sulla barella. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni e il ciclista è stato poi trasportato in ospedale.