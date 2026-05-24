Soccorso speleo a Bacchereto | ciclista ferito su un sentiero impervio
Un ciclista è rimasto ferito su un sentiero impervio a Bacchereto, richiedendo l'intervento di un soccorso speleologico. I soccorritori sono arrivati sul luogo utilizzando percorsi difficili e stretti. Dopo aver raggiunto il punto dell’incidente, hanno immobilizzato il ferito e, tramite manovre apposite, lo hanno trasferito sulla barella. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni e il ciclista è stato poi trasportato in ospedale.
? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a raggiungere il punto dell'incidente?. Quali manovre hanno permesso di trasportare il ferito sulla barella?. Perché il terreno ha reso impossibile l'intervento dei mezzi convenzionali?. Cosa dicono i medici sulle condizioni cliniche del sessantenne?.? In Breve Incidente avvenuto sabato 23 maggio intorno alle ore 13:00.. Soccorso coordinato tra Vigili del Fuoco di Prato e Nucleo speleo alpino fluviale 2.. Trasporto in barella lungo i sentieri di Bacchereto verso l'ambulanza stradale.. Necessità di preparazione tecnica per i percorsi selvaggi di Carmignano.. Un uomo di 60 anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dopo una caduta in bicicletta avvenuta sabato 23 maggio intorno alle 13 lungo un sentiero impervio nella zona di Bacchereto, a Carmignano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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