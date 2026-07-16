A 50 anni, un'attrice è stata vista in diverse occasioni con minigonne, shorts e mini abiti, mettendo in evidenza le gambe. Sono stati fotografati vari look, tra cui blazer dress e shorts sartoriali. La donna ha mantenuto un aspetto curato e una silhouette in forma, spesso accompagnata da tacchi alti. Le uscite pubbliche si sono susseguite negli ultimi giorni, catturando l’attenzione per la scelta di abiti corti e look che esaltano le gambe.

Minigonne, blazer dress e shorts sartoriali: Charlize Theron firma una serie di look che mettono in primo piano le gambe. A 50 anni, l’attrice continua a distinguersi per eleganza e una forma fisica impeccabile. L’ultima apparizione è stata alla première newyorkese di The Odyssey, dove Theron ha indossato un abito bianco custom Christian Dior. Il blazer dress essenziale era impreziosito nella parte inferiore da un raffinato drappeggio, chiuso in vita da una cintura a nastro, sotto cui spuntava una minigonna a balze. A completare il look, sandali con cinturino. L’8 luglio, durante il press tour parigino del film, la scelta è ricaduta ancora su Dior: una camicia in denim con ruches frontali è stata abbinata a una minigonna svasata in pizzo nero e a stivaletti in suede, per un equilibrio tra romanticismo e grinta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A 50 anni Charlize Theron sfoggia gambe da copertina: scopri i suoi ultimi look in minigonna, shorts e mini abiti

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