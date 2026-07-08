Charlize Theron incanta Londra a 50 anni | il look scelto per Odissea la trasforma in una moderna Calipso

A 50 anni, Charlize Theron ha attirato l'attenzione a Londra con un look che ha ricordato una moderna Calipso, trasformandosi in un'icona di stile. La star ha scelto un outfit che ha valorizzato la sua presenza, dimostrando come eleganza e sensualità possano andare oltre le convenzioni legate all’età. La sua apparizione ha suscitato discussioni sul modo in cui le celebrity interpretano il proprio ruolo nel mondo della moda, senza seguire le tendenze ma creando le proprie.

Ci sono star che seguono le tendenze e poi c’è Charlize Theron, che a 50 anni continua a dettare le proprie regole, dimostrando che eleganza e sensualità non hanno nulla a che vedere con l’età. La promozione di Odissea, il nuovo kolossal di Christopher Nolan in cui interpreta Calipso, è diventata l’occasione perfetta per confermarlo, regalando uno dei look più commentati degli ultimi mesi. All’after party organizzato da Oswald’s, nel quartiere londinese di Mayfair, l’attrice ha infatti lasciato tutti senza fiato con un abito rosso firmato Givenchy. Un modello che esaltava la silhouette con un drappeggio fluido, uno scollo halter che metteva in risalto spalle e schiena e uno spacco vertiginoso lungo la gonna. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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