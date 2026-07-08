All'evento a Parigi dedicato a The Odyssey, un'attrice di 50 anni ha scelto un completo Tom Ford Primavera 2027 composto da un blazer sartoriale e mini shorts in satin.

Charlize Theron, 50 anni, è apparsa al photocall di The Odyssey a Parigi con un sofisticato ensemble Tom Ford Primavera 2027, confermando il suo stile essenziale e contemporaneo. Per l’appuntamento parigino, Theron ha indossato una creazione disegnata dal direttore creativo Haider Ackermann. Il completo gioca sull’equilibrio tra rigore sartoriale e dettagli inaspettati, a partire dalla giacca doppiopetto in lana gessata nelle sfumature del blu navy e del grigio, dal taglio impeccabile e dalle proporzioni contemporanee. GUARDA LE FOTO Charlize Theron, le foto di una donna che non ha paura di niente. Sotto la giacca, una camicia in seta popeline a righe bianche e gialle aggiunge una nota luminosa e dinamica all’insieme, creando un raffinato contrasto cromatico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlize Theron conquista il photocall di The Odyssey a Parigi con un look Tom Ford Primavera 2027: blazer sartoriale e mini shorts in satin.

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