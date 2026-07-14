A 15 anni, Millie Bobby Brown ha raccontato di aver ricevuto commenti sulla sua apparenza, con persone che dicevano che sembrava una donna di 60 anni. La giovane attrice ha descritto il suo percorso di crescita sotto pressione, evidenziando quanto fosse complicato affrontare le opinioni degli altri durante gli anni della sua adolescenza.

“ Quando avevo 15 anni la gente diceva che sembravo una donna di 60 “. Con queste parole Millie Bobby Brown è tornata a parlare di quanto sia stato difficile, per certi versi, diventare famosa quando era ancora una bambina. E, in realtà, giovanissima lo è ancora: oggi ha 22 anni, ma quando iniziò a girare la serie cult che l’ha resa celebre, Stranger Things, ne aveva appena 11 (12 quando la serie debuttò su Netflix). Ospite del podcast On Purpose di Jay Shetty, Brown ha raccontato: “Non mi ha aiutata crescere sentendo continuamente cosa gli altri pensavano di me. Se mettevo i tacchi alti dicevano: ‘Ma chi si crede di essere?’. Se indossavo un completo elegante, mi massacravano perché, secondo loro, sembravo troppo vecchia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando avevo 15 anni la gente diceva che sembravo una donna di 60. Non è stato bello crescere sentendo continuamente cosa gli altri pensavano di me”: lo sfogo di Millie Bobby Brown

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