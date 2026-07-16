18enne morto dopo gita in barca | genitori accusano investigatori

Da newsner.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La famiglia di un 18enne, scomparso durante una gita in barca con amici sull’isola Horn nel Mississippi, denuncia la mancanza di risposte sulle circostanze della sua morte. L’adolescente è stato trovato morto dopo la scomparsa avvenuta durante i festeggiamenti del 4 luglio. I genitori affermano di essere sempre più frustrati per le domande senza risposta da parte degli investigatori.

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La famiglia del diciottenne Nolan Xavier Wells afferma di essere sempre più frustrata poiché le domande sulla sua morte rimangono senza risposta. Wells è scomparso dopo essersi recato con degli amici sull’isola Horn, nel Mississippi, per festeggiare il 4 luglio. Mentre il resto del gruppo è tornato a casa, Wells no. Sua madre, Christine Wonsley, ne ha denunciato la scomparsa e lunedì 6 luglio il suo corpo è stato trovato sull’isola. Mentre le indagini continuano, molte domande sulla sua morte rimangono senza risposta. Uno degli amici di Wells ha respinto le affermazioni riguardanti un video virale di una “rissa in spiaggia”, in cui alcuni utenti online hanno sostenuto di sentire Wells litigare. 🔗 Leggi su Newsner.it

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