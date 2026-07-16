18enne morto dopo gita in barca | genitori accusano investigatori

La famiglia del diciottenne Nolan Xavier Wells afferma di essere sempre più frustrata poiché le domande sulla sua morte rimangono senza risposta. Wells è scomparso dopo essersi recato con degli amici sull’isola Horn, nel Mississippi, per festeggiare il 4 luglio. Mentre il resto del gruppo è tornato a casa, Wells no. Sua madre, Christine Wonsley, ne ha denunciato la scomparsa e lunedì 6 luglio il suo corpo è stato trovato sull’isola. Mentre le indagini continuano, molte domande sulla sua morte rimangono senza risposta. Uno degli amici di Wells ha respinto le affermazioni riguardanti un video virale di una “rissa in spiaggia”, in cui alcuni utenti online hanno sostenuto di sentire Wells litigare. 🔗 Leggi su Newsner.it

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New Disturbing Details in Nolan Wells Case: Why Ben Crump Says the Investigation Doesn't Add

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