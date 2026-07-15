Un amico del giovane trovato morto dopo una gita in barca ha parlato, confermando che il ragazzo era scomparso durante una festa del 4 luglio sull’isola Horn del Mississippi. Il corpo è stato ritrovato alcuni giorni dopo, ma non sono state rese note le circostanze precise della scomparsa. Le autorità stanno indagando sull’accaduto senza comunicare altri dettagli.

Un amico di Nolan Xavier Wells, il diciottenne il cui corpo è stato ritrovato giorni dopo la sua scomparsa mentre festeggiava il 4 luglio sull’isola Horn del Mississippi, ha rotto il silenzio su quanto accaduto. Wells si era recato sull’isola Horn con un gruppo di amici il 4 luglio. Ma mentre il resto del gruppo era tornato a casa, Wells no. Sua madre Christine Wonsley lo aveva denunciato come scomparso dopo la festività, pubblicando un appello pubblico di aiuto che si era rapidamente diffuso sui social media. Lunedì 6 luglio, un corpo è stato trovato sull’isola. Il giorno seguente, Wonsley ha confermato su Facebook che si trattava di suo figlio. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 18enne ritrovato morto dopo una gita in barca: parla l’amico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Parents Of Nolan Wells Call For 'Thorough Investigation ' Into Sons Mysterious Death

Notizie e thread social correlati

18enne scomparso ritrovato morto dopo una gita in barcaIl corpo di un ragazzo di 18 anni, scomparso durante una gita in barca mentre festeggiava il 4 luglio sull’isola di Horn, nel Mississippi, è stato...

Caduto dal balcone durante una gita a Lignano Sabbiadoro, morto studente 18enneUn giovane di 18 anni è morto dopo essere caduto da un balcone durante una gita a Lignano Sabbiadoro, domenica 3 maggio, poco dopo cena.

Temi più discussi: Tragedia a Majano, anziano trovato morto nel Ledra; Tragedia nel fiume: trovato morto il padre disperso dopo un bagno con la famiglia; Disperso dopo un'escursione, trovato morto un giovane nel Chietino; Il Sudafrica piange la scomparsa di Jayden Adams.

Incidente dopo l’ultima consegna, morto rider 18enne: il sogno della vacanza con gli amiciGiovane rider morto in scooter durante il rientro dopo l’ultima consegna: inutili i soccorsi, il retroscena drammatico sull'incidente. notizie.it

Un 18enne calciatore è stato trovato morto tra due vagoni di un trenoLa scorsa settimana il calciatore 18enne Álvaro Prieto era scomparso. Ieri un reporter televisivo ha scoperto la triste realtà in diretta, facendo andare su tutte le furie gli spettatori. bluewin.ch