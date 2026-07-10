18enne scomparso ritrovato morto dopo una gita in barca

Il corpo di un ragazzo di 18 anni, scomparso durante una gita in barca mentre festeggiava il 4 luglio sull’isola di Horn, nel Mississippi, è stato ritrovato giorni dopo. La scomparsa era stata segnalata subito dopo l’evento. Le autorità hanno recuperato il corpo senza vita nel corso delle ricerche, che erano state avviate immediatamente. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso o sulle circostanze del ritrovamento.

Nuovi dettagli emergono dopo che il corpo di Nolan Xavier Wells, 18 anni, è stato ritrovato giorni dopo la sua scomparsa mentre festeggiava il 4 luglio sull’isola di Horn, nel Mississippi. Wells era scomparso dopo aver trascorso il fine settimana della festa con degli amici sull’isola. Secondo le autorità, lo hanno visto per l’ultima volta intorno alle 15:00 del 4 luglio all’estremità nord dell’isola, dove i testimoni hanno dichiarato che stava “parlando con una ragazza.” Il suo corpo è stato trovato lunedì 6 luglio. Mentre gli investigatori continuano a ricostruire quanto accaduto, le autorità non sospettano che vi sia stato un atto criminale. 🔗 Leggi su Newsner.it

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