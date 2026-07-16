16 07 – Legge elettorale la maggioranza torna a dividersi – Roggero confermata la condanna a 14 anni – Chiesta l’archiviazione per Rocchi

La maggioranza parlamentare si è nuovamente divisa sulla legge elettorale. È stata confermata la condanna a 14 anni per un imputato coinvolto in un procedimento giudiziario. Per un altro imputato, la richiesta di archiviazione è stata presentata in tribunale.

Ascolta "1607 - Legge elettorale, la maggioranza torna a dividersi - Roggero, confermata la condanna a 14 anni - Chiesta l'archiviazione per Rocchi" su Spreaker. Legge elettorale, la maggioranza torna a dividersi tra l’appoggio ai vannacciani e la caccia ai franchi tiratori. Le opposizioni tengono la linea unitaria sui fuorisede e vanno all’attacco. Mario Roggero, confermata la condanna a 14 anni: “E’ finita, hanno voluto darmi l’ergastolo”. Il gioielliere di Grinzane Cavour aveva ucciso due rapinatori dopo l’assalto al suo negozio nel 2021. La procura chiede l’archiviazione per Rocchi, indagata e archiviata anche l’Inter. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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