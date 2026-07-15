mario roggero confermata la condanna a 14 anni

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e nove mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, coinvolto nell’omicidio di due rapinatori e nel ferimento di un terzo durante un assalto nel suo negozio il 28 aprile 2021. La decisione definitiva si basa sulle accuse relative all’uso della forza durante l’evento. La sentenza è stata confermata dopo il procedimento in Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e nove mesi a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. I giudici della Corte d’Assise d’Appello avevano ridotto la pena da 17 anni a 14 anni e nove mesi di reclusione, confermando però la responsabilità dell’imputato per omicidio volontario e tentato omicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Gioielliere Roggero, 15 Luglio: 14 anni confermati o ribaltone

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