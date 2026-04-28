Il vicepresidente degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione della guerra, in un contesto di tensioni con il segretario della Difesa. I due esponenti hanno manifestato opinioni diverse su come affrontare le operazioni militari, generando un confronto pubblico sulla strategia da adottare. La discussione si inserisce in una cornice di disaccordo tra le figure chiave dell’amministrazione americana coinvolte nella gestione del conflitto.

Disaccordi tra il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il segretario della Difesa Pete Hegseth. In vari incontri a porte chiuse il braccio destro di Donald Trump avrebbe ripetutamente messo in discussione la descrizione della guerra in Iran fornita dal Dipartimento della Difesa, mettendo l’accento sul fatto che il Pentagono avrebbe minimizzato quello che sembra essere il drastico esaurimento delle scorte missilistiche statunitensi. Lo riporta The Atlantic. Due alti funzionari dell’amministrazione Usa – viene spiegato – hanno riferito che Vance ha messo in dubbio l’accuratezza delle informazioni fornite dal Pentagono sulla guerra e ha espresso le sue preoccupazioni circa la disponibilità di alcuni sistemi missilistici durante colloqui con il presidente Trump.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, JD Vance preoccupato per la gestione della guerra

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