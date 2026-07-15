L’azienda vinicola Zonin 1821 sta affrontando una procedura di Composizione negoziata della crisi al Tribunale di Venezia, a causa di uno squilibrio finanziario accumulato dopo l’esercizio 2024. Nel frattempo, è stata presentata un’offerta di acquisto per cinque delle sue tenute, con l’intenzione di procedere alla vendita. La società ha dichiarato di proseguire con fiducia nel percorso di risanamento e ristrutturazione.

È entrata nel vivo l’operazione di risanamento dei conti di Zonin 1821, la storica azienda vinicola di Gambellara (Vicenza) che sta affrontando un percorso di Composizione negoziata della crisi (Cnc) al Tribunale di Venezia, in seguito a una situazione di squilibrio finanziario che si è venuta a determinare dopo l’esercizio 2024. Secondo indiscrezioni finanziarie rilanciate dal Sole24Ore, il Cda di Zonin 1821 e l’esperto nominato dal Tribunale nell’ambito della procedura di Composizione hanno ricevuto nei giorni scorsi una manifestazione di interesse - non la sola, a quanto risulta -, relativa ad alcune delle principali tenute possedute dalla casa vicentina nelle zone a maggiore vocazione vinicola d’Italia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Zonin 1821 e la crisi del vino, offerta di acquisto per cinque tenute: «Avanti con fiducia»

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