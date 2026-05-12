La Fiera del disco alle Tenute Lu Spada | vino musica e territorio lungo l’Appia Antica

Domenica 17 maggio, le Tenute Lu Spada ospiteranno “Vini &Vinili”, un evento che si svolgerà dalle 10:00 alle 21:00. La manifestazione combina la vendita di dischi in vinile con la degustazione di vini biologici prodotti nella zona. L’evento si terrà nei vigneti situati lungo il tratto finale dell’Appia Antica, un’area di grande valore paesaggistico e storico. La giornata prevede l’esposizione di dischi e la possibilità di assaggiare le produzioni locali.

Domenica 17 maggio, dalle ore 10:00 alle 21:00, Tenute Lu Spada ospiterà “Vini &Vinili”, un evento che unisce la cultura del vinile alla valorizzazione dei vini biologici del territorio, in un contesto paesaggistico di grande valore storico: quello dei vigneti attraversati dal tratto terminale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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