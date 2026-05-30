Oggi e domani si svolgono due giorni di Cantine Aperte, con visite e degustazioni in quattro fattorie. I visitatori possono entrare nelle cantine per assaggiare vini e scoprire i processi di produzione. Le fattorie sono aperte al pubblico per permettere un tour tra le vigne e le aree di affinamento. L’evento coinvolge diverse aziende agricole che partecipano con questa iniziativa.

Cantine aperte, due giorni di degustazioni e visite in fattoria. Oggi e domani si potranno visitare quattro fattorie. Si parte con “ Bacchereto-Terre a Mano“ in via Fontemorana 179 (333 4173501 e 338.8739 577) con visite su prenotazione alle 15 e alle 17. Il costo è 20 a persona per la visita alla vigna e cantina con degustazione e 45 euro a persona per il laboratorio di degustazione con abbinamenti vino e cucina. Al podere Il Sassolo in via Citerna 5 (335.6911593) esperienza in cantina con degustazione. La visita sarà accompagnata da un pranzo e da sfiziose merende con taglieri di affettati e formaggi locali. Il costo è da 5 a 8 a calice. Alla tenuta di Artimino (telefono 393. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantine aperte, il vino in fattoria. Quattro tenute per assaggi e visite

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