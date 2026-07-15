Sul red carpet di New York per la premiere di The Odyssey, le attrici hanno attirato l’attenzione con look ispirati alla Grecia antica. Zendaya ha scelto un abito che ricorda le ali, mentre Anne Hathaway indossava un completo premaman con dettagli eleganti. Entrambe hanno sfilato con sorriso e stile, catturando gli sguardi dei presenti. La serata si è conclusa con commenti positivi sui look delle star, che hanno contribuito a rendere l’evento memorabile.

Il red carpet della premiere newyorkese di The Odyssey, il nuovo kolossal firmato Christopher Nolan, si è trasformato in una vera celebrazione della moda ispirata alla Grecia antica. Tra abiti couture, creazioni d’archivio e richiami al mito di Ulisse, le star hanno dato vita a una sfilata spettacolare, ma due nomi hanno conquistato più di tutti l’attenzione dei fotografi: Zendaya e Anne Hathaway. Tra silhouette scultoree, dettagli preziosi e continui richiami al mondo classico, la premiere di The Odyssey ha dimostrato ancora una volta come il cinema possa ispirare anche il fashion system. E se il film promette un viaggio epico sul grande schermo, il red carpet ha già regalato il suo primo spettacolo, consacrando Zendaya e Anne Hathaway tra le assolute protagoniste di una delle serate più glamour dell’estate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zendaya mette le ali, Anne Hathaway raggiante con l’abito premaman: le dive di Odissea incantano tutti

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Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyongo, and Samantha Morton - The Odyssey, in cinemas July 17.

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