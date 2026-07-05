Anne Hathaway e la borsa rossa a cuore | il look premaman conquista tutti

L'attrice è stata vista con un abbigliamento premaman e una borsa rossa a forma di cuore. Il suo outfit ha attirato l’attenzione di fotografi e fan. La borsa rossa si distingue per il suo design particolare e il colore vivace. L’attrice ha scelto un look semplice, ma curato nei dettagli. Nessuna dichiarazione ufficiale sulla gravidanza è stata rilasciata. L’evento è stato documentato da numerose fotografie pubblicate sui social network.

Anne Hathaway ha sfoggiato un look premaman incantevole e ha conquistato tutti con la sua borsa rossa. Anne Hathaway ha sfoggiato un look premaman davvero incantevole. La sua borsa rossa a forma di cuore ha già conquistato tutti. Anne Hathaway sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita, sia dal punto di vista professionale che personale. A poche settimane dal successo del secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada, l’attrice ha sorpreso i fan annunciando di essere in attesa del suo terzo figlio, frutto dell’amore con il marito Adam Shulman. La gravidanza è stata svelata attraverso un video pubblicato sui social, nel quale la star hollywoodiana ha mostrato per la prima volta il pancione, rimasto nascosto per mesi grazie a look studiati nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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