Zeballos accordo vicino col Boca | nodo contratto

Il Napoli sta accelerando sulla trattativa per Exequiel Zeballos, attaccante del Boca Juniors nato nel 2002. L’accordo con il giocatore è a un passo, ma resta da risolvere il nodo relativo al contratto. Zeballos è uno dei profili seguiti dal club azzurro per rinforzare l’attacco. La trattativa tra le parti coinvolge ancora alcune questioni contrattuali da definire.

Il Napoli accelera per Exequiel Zeballos. L’esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, è uno dei profili individuati dal club azzurro per aggiungere talento e imprevedibilità al reparto avanzato. La trattativa sarebbe già arrivata a un punto molto avanzato. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo avrebbe raggiunto una base d’intesa con il Boca Juniors per un’operazione da circa 10 milioni di euro. Anche con il giocatore ci sarebbe già un accordo di massima. Il Napoli si è mosso con decisione negli ultimi mesi. L’obiettivo era anticipare la concorrenza europea e arrivare in posizione di vantaggio su uno dei giovani più interessanti del calcio argentino. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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