Un rappresentante della Pubblica Amministrazione ha dichiarato che per attrarre giovani bisogna puntare sul merito. Ha sottolineato che i giovani desiderano opportunità di carriera e salari adeguati. La proposta prevede di introdurre criteri di valutazione basati sulle capacità e sui risultati. La questione riguarda la possibilità di migliorare l’efficienza e la competitività del settore pubblico attraverso un sistema di riconoscimenti più meritocratico.

«I giovani chiedono possibilità di fare carriera e stipendi adeguati. Se vuoi attirarli per farli lavorare nella Pubblica Amministrazione la strada maestra è puntare sul merito». Quindi serve una rivoluzione copernicana? «Non proprio. Solo quattro anni fa, prima che questo governo entrasse in carica, il tasso di insoddisfazione dei cittadini rispetto agli uffici pubblici era del 52%. Oggi siamo scesi al 39%, in linea con il dato medio dell’Unione Europea». Merito è un concetto poco sindacale. «E infatti in Parlamento la nostra riforma è stata contestata da due sindacaliste, Susanna Camusso (Pd-Cgil) e Annamaria Furlan (Iv-Cisl)». II... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Zangrillo: "Nella PA introduciamo il merito"

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