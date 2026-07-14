Crema trovato nel fiume Adda il coltello con cui è stato ucciso il 19enne Youssef Rama Abdelaziz | l' hanno lanciato dall' auto

Da milano.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di sabato, un 19enne egiziano è stato aggredito in via Cresmiero a Crema. Il giorno dopo, il coltello usato per l’omicidio è stato rinvenuto nel fiume Adda, dove era stato lanciato dall’auto in corsa. Il ritrovamento è stato effettuato da carabinieri e vigili del fuoco che hanno recuperato l’arma nel corso delle operazioni di ricerca.

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Il coltello con cui  è stato ucciso Youssef Rama Abdelaziz, 19enne egiziano aggredito sabato notte in via Cresmiero, a Crema, è stato ritrovato nelle acque del fiume Adda dai carabinieri e dai vigili del fuoco. L’arma era stata gettata durante la fuga dei tre giovani, tra i 23 e i 25 anni, ora in carcere a Cremona con l’accusa di omicidio volontario in concorso: un senegalese, un egiziano e un italo-albanese. Con quest’ultimo, la vittima aveva in precedenza litigato. Il coltello è stato ripescato tra Spino e Zelo Buon Persico (Lodi). Dopo l’agguato al 19enne finito nel sangue, i tre hanno passato il resto della notte nel Milanese. Il ritrovamento del coltello risale al pomeriggio di lunedì. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Ucciso a coltellate a Crema: tre giovani fermati per l’omicidio del 19enne Youssef AbdelazizTre giovani tra i 23 e i 25 anni sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso con coltellate un ragazzo egiziano di 19 anni a Crema.

Temi più discussi: Omicidio del 19enne Youssef Rama Abdelaziz a Crema: trovato il coltello nel fiume Adda; Omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, i tre fermati non rispondono al pm; Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a 19 anni a Crema: trovato nel fiume Adda la possibile arma del delitto; Omicidio di Crema, trovato nell’Adda un coltello: potrebbe essere l’arma del delitto.

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