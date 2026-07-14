Nella serata di sabato, un 19enne egiziano è stato aggredito in via Cresmiero a Crema. Il giorno dopo, il coltello usato per l’omicidio è stato rinvenuto nel fiume Adda, dove era stato lanciato dall’auto in corsa. Il ritrovamento è stato effettuato da carabinieri e vigili del fuoco che hanno recuperato l’arma nel corso delle operazioni di ricerca.

Il coltello con cui è stato ucciso Youssef Rama Abdelaziz, 19enne egiziano aggredito sabato notte in via Cresmiero, a Crema, è stato ritrovato nelle acque del fiume Adda dai carabinieri e dai vigili del fuoco. L’arma era stata gettata durante la fuga dei tre giovani, tra i 23 e i 25 anni, ora in carcere a Cremona con l’accusa di omicidio volontario in concorso: un senegalese, un egiziano e un italo-albanese. Con quest’ultimo, la vittima aveva in precedenza litigato. Il coltello è stato ripescato tra Spino e Zelo Buon Persico (Lodi). Dopo l’agguato al 19enne finito nel sangue, i tre hanno passato il resto della notte nel Milanese. Il ritrovamento del coltello risale al pomeriggio di lunedì. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Crema, trovato nel fiume Adda il coltello con cui è stato ucciso il 19enne Youssef Rama Abdelaziz: l'hanno lanciato dall'auto

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