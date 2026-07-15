Yamal | prima i festeggiamenti poi la paura Due ladri tentano il colpo in casa sua
Due ladri hanno tentato di svaligiare un’abitazione mentre i proprietari erano ancora impegnati nei festeggiamenti per la vittoria della nazionale spagnola. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in un quartiere residenziale. I malviventi si sono introdotti forzando una finestra, ma sono stati disturbati da un residente che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato i due sospetti poco dopo. Nessuno è rimasto ferito.
Roma, 15 luglio 2026 – Stava forse ancora festeggiando la vittoria della nazionale spagnola contro la Francia quando una coppia di banditi ha cercato di compiere un furto in casa sua. Vittima dell’episodio il talento del Barcellona Lamine Yamal. I due malviventi sono stati sorpresi all’alba durante il tentativo di introdursi nella villa dell’attaccante, a Esplugues de Llobregat, comune catalano alle porte di Barcellona. Il tentativo di furto sventato. Come riportato da Marca, il fatto si è verificato intorno alle 4 di questa mattina, poche ore dopo la partita di semifinale dei Mondiali vinta dalla Spagna per 2-0 a Dallas. Uno degli agenti della sicurezza privata di Yamal ha visto sulle telecamere di videosorveglianza i due, con passamontagna in testa, mentre si arrampicavano su una parete della villa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
THE BEST OF Lamine Yamal DURING FC BarcelonaS TITLE PARADE AND CELEBRATION
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