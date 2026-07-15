Yamal | prima i festeggiamenti poi la paura Due ladri tentano il colpo in casa sua

Notizia in breve

Due ladri hanno tentato di svaligiare un’abitazione mentre i proprietari erano ancora impegnati nei festeggiamenti per la vittoria della nazionale spagnola. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in un quartiere residenziale. I malviventi si sono introdotti forzando una finestra, ma sono stati disturbati da un residente che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato i due sospetti poco dopo. Nessuno è rimasto ferito.