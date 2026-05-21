Ladri tentano il colpo alla Metal Scrap messi in fuga dai guardiani virtuali

Nella zona industriale di Vitulazio, quattro individui con il volto coperto hanno tentato di entrare nell’azienda Metal Scrap SRL per sottrarre materiale. L’accesso è stato impedito dall’intervento tempestivo dei sistemi di sorveglianza virtuali, che hanno messo in fuga i malviventi. Si tratta di un nuovo episodio di tentato furto presso la stessa azienda, che si è verificato senza che ci siano stati danni o furti effettivi. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

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