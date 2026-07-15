Spavento per Lamine Yamal ladri tentano di entrare nella sua casa di notte

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i festeggiamenti per il suo compleanno e l'accesso alla finale mondiale, dei ladri hanno tentato di entrare nella casa di Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat, in Catalogna, durante la notte.

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Mentre Lamine Yamal festeggiava il proprio compleanno accedendo alla finale Mondiale a Esplugues de Llobregat, sua città di residenza in Catalogna, dei ladri hanno tentato di introdursi nella sua abitazione. Il furto non è andato a buon fine, perché le guardie private del calciatore iberico si sono accorte del tentativo di intrusione dalle telecamere di sicurezza e hanno messo in fuga i malviventi. Nella stessa zona, in mattinata, sono state denunciate due effrazioni riuscite in casa di altre persone: non c'è certezza che si tratti degli stessi ladri. In ogni caso, la sicurezza di Yamal ha sporto denuncia presso i Mossos d'Esquadra e la Divisione Investigativa Criminale della polizia che hanno avviato una indagine. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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