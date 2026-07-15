Nella puntata di NXT del 14 luglio 2026, andata in onda in diretta dal WWE Performance Center di Orlando su The CW, Zaria ha difeso con successo il titolo Nord Americano femminile in un match Fatal Four-Way. La sfida è nata da un infortunio che ha coinvolto un’altra concorrente, portando alla sostituzione e alla composizione del match. Zaria ha mantenuto il titolo contro tre avversarie.

Nella puntata di NXT del 14 luglio 2026, andata in onda in diretta dal WWE Performance Center di Orlando su The CW, Zaria ha conservato il NXT Women’s North American Championship. La difesa, inizialmente prevista come sfida uno-contro-uno, si è trasformata all’ultimo momento in un Fatal Four-Way dopo il forfait della contendente annunciata. L’infortunio di Layla Diggs ribalta i piani. In origine Zaria avrebbe dovuto difendere il titolo contro Layla Diggs, che si era guadagnata l’opportunità vincendo un Fatal Four-Way per determinare la prima sfidante la settimana precedente. Prima dell’inizio della puntata, però, il General Manager di NXT Robert Stone ha comunicato che Layla Diggs aveva subìto un infortunio nel corso di un live event a Sebring, in Florida. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Zaria difende il titolo Nord Americano in un Fatal Four-Way nato da un infortunio

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FULL MATCH: Tatum Paxley vs. Zaria | NXT Womens North American Title Match: NXT, June 9, 2026

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