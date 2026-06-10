WWE | Zaria conquista il Women’s North American Championship a NXT

Durante l’episodio di NXT del 9 giugno, si è disputato un match per il WWE Women’s North American Championship. La competizione ha visto la conquista del titolo da parte di Zaria.

L’episodio di NXT del 9 giugno ha visto un importante match titolato per il WWE Women’s North American Championship. La campionessa Tatum Paxley ha messo in palio il titolo contro la sfidante Zaria. Dalla conquista della cintura, Paxley si era rapidamente affermata come uno dei punti di riferimento della divisione femminile di NXT. Dall’altra parte, Zaria aveva continuato a impressionare con prestazioni dominanti e, dopo aver concluso la sua collaborazione con Sol Ruca, recentemente approdata al roster principale, era arrivato il momento di puntare a un titolo tutto per sé. Battaglia per l’oro a NXT: Tatum Paxley e Zaria faccia a faccia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Zaria Wins NXT Women's North American Championship!

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