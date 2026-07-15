WWE | Zaria conserva il Women’s North American Title grazie a Jaida Parker

Durante l’episodio di NXT del 14 luglio, Zaria ha mantenuto il Women’s North American Title grazie all'intervento di Jaida Parker. La serata è stata caratterizzata da vari colpi di scena, soprattutto nel momento in cui si sono disputati i match validi per il titolo.

L’episodio di NXT del 14 luglio ha regalato ai fan una serata ricca di colpi di scena, soprattutto quando è arrivato il momento di mettere in palio un titolo. Zaria ha affrontato la sfida più difficile del suo regno da Women’s North American Champion, difendendo la cintura in un Fatal 4-Way Match contro Nikkita Lyons, Lizzy Rain e Izzi Dame. L’incontro è stato aggiunto all’ultimo minuto alla card, con l’annuncio arrivato circa 20 minuti prima dell’inizio. Zaria resiste al Fatal 4-Way. Determinata a proseguire il suo regno, Zaria si è trovata di fronte tre avversarie con grandi motivazioni: Nikkita Lyons ha fatto valere la sua potenza fisica, Izzi Dame è arrivata forte del suo recente slancio, mentre Lizzy Rain cercava la vittoria più importante della sua carriera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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FULL MATCH: Tatum Paxley vs. Zaria | NXT Womens North American Title Match: NXT, June 9, 2026

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