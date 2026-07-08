Layla Diggs ha conquistato una sorprendente vittoria in un Fatal 4-Way Match a NXT, superando Thea Hail, Lizzy Rain e Izzi Dame, guadagnandosi così un’opportunità per il Women’s North American Championship. La prossima settimana affronterà Zaria con il titolo in palio. Layla Diggs conquista una chance titolata battendo tre rivali. Il match è iniziato con Izzi Dame intenzionata a imporre subito il proprio dominio, ma Lizzy Rain ha fermato i suoi piani, permettendo alle altre tre partecipanti di concentrarsi su di lei dopo che era finita fuori dal ring. Layla Diggs ha poi provato uno schienamento doppio su Rain e Hail, ma Dame l’ha sorpresa facendola cadere con il volto contro il bordo del ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Layla Diggs sorprende tutti a NXT e conquista un match per il Women’s North American Title

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