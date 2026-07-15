Wimbledon Jannik Sinner controlla mamma Siglinde durante la finale e rivela | L’ho vista uscire due volte

Durante la finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha menzionato di aver osservato sua madre, Siglinde, uscire dall’area di controllo due volte. Il tennista ha vinto il torneo per il secondo anno consecutivo, rafforzando la sua posizione nel circuito internazionale. La finale ha attirato l’attenzione per l’atleta e per il suo rapporto con i familiari presenti. La vittoria si è conclusa con il suo secondo titolo consecutivo sul campo centrale, senza ulteriori dettagli sul match stesso.

Jannik Sinner ha conquistato Wimbledon per il secondo anno consecutivo, confermandosi sul tetto del tennis mondiale. Ma il momento più emozionante della giornata non è arrivato con il match point contro Alexander Zverev, bensì durante l’intervista a caldo sul Centre Court, quando il numero uno al mondo si è lasciato andare a una confessione tanto spontanea quanto toccante sulla sua mamma, Siglinde. Sorridente, finalmente rilassato dopo oltre tre ore di battaglia sull’erba londinese, Sinner ha iniziato i ringraziamenti di rito al suo team e al pubblico. Poi, con un sorriso malizioso che già anticipava la rivelazione, si è rivolto direttamente alla mamma: “ A mia mamma, che ho visto che è uscita due volte dal box”, ha esclamato scatenando le risate del pubblico presente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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SINNER METTE IN IMBARAZZO LA MAMMA DURANTE LA PREMIAZIONE DI WIMBLEDON: TI HO VISTO MENTRE...

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“L’ho vista…”. Jannik Sinner, le parole inaspettate sulla mamma durante la premiazione a WimbledonJannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4).

Temi più discussi: Wimbledon, Jannik Sinner in finale per il secondo anno consecutivo: Alexander Zverev l’avversario per confermare il titolo; Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Jannik Sinner ha vinto Wimbledon, di nuovo; Sinner vince Wimbledon e 'controlla' la mamma: 'Ho visto che è uscita due volte'.

Jannik Sinner #Wimbledon getty x.com

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