Jannik Sinner controllava la mamma durante la finale | Ho visto che è uscita due volte Non è facile

Durante la premiazione di Wimbledon, Jannik Sinner ha riferito che sua madre è uscita due volte dal campo a causa della tensione. Ha aggiunto che non è stato facile gestire la situazione. La madre, presente in tribuna, ha lasciato il palco durante la finale, influenzata dall’ansia. Sinner ha commentato che ha cercato di controllare la situazione, mantenendo la concentrazione sulla partita.

Jannik Sinner durante il discorso di premiazione di Wimbledon ha parlato anche di mamma Siglinde, che per la tensione ha lasciato un paio di volte il campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Jannik Sinner celebrates the Title in Montecarlo with Team and Family

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