Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4). Durante la premiazione, ha fatto un commento inaspettato sulla madre, dicendo: “L’ho vista…”. La vittoria conferma il suo status di numero uno del mondo nel torneo più prestigioso sull’erba.

annik Sinner ancora sul tetto di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha battuto Alexander Zverev in quattro set, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo più prestigioso sull’erba. Un’altra impresa che gli ha permesso di diventare il decimo giocatore dell’era Open capace di difendere il titolo ai Championships. Durante la combattutissima finale, però, diversi telespettatori avevano notato un particolare. Tra un punto e l’altro, Sinner aveva rivolto più volte lo sguardo verso le tribune, quasi come se qualcosa lo avesse distratto o infastidito. Non osservava soltanto il box nel quale si trovano abitualmente allenatori e preparatori, ma anche altri settori occupati, a quanto pare, da parenti, amici e dalla fidanzata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “L’ho vista…”. Jannik Sinner, le parole inaspettate sulla mamma durante la premiazione a Wimbledon

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Le parole di Jannik Sinner dopo il successo contro Mochizuki a Wimbledon

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