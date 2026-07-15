Alle 18, i rider di Firenze di Glovo e Deliveroo hanno avviato uno sciopero con un corteo in bicicletta, che durerà fino alle 22 del 15 luglio. I partecipanti protestano contro il volume di ordini e le paghe considerate insufficienti. La manifestazione ha coinvolto diversi corrieri, tra cui Waqar, Siddiqe e Zulqarnain, che hanno sfilato per le strade della città. La protesta si concentra sulla condizione lavorativa e sui compensi percepiti.

È partito poco prima delle 18 il corteo in bici dei rider fiorentini di Glovo e Deliveroo che ha dato il via allo sciopero delle consegne che durerà fino alle 22 di mercoledì 15 luglio. I ciclofattorini hanno aderito all’iniziativa promossa da Nidil Cgil per chiedere contratti stabili e più tutele. A differenza di Just Eat, che da 5 anni assume i fattorini anche se con orari part time, Glovo e Deliveroo usano ancora il sistema del cottimo con paghe da pochi euro a consegna. Nonostante il settore non sia in crisi, le retribuzioni scendono per il numero record di lavoratori che passano anche intere ore ad aspettare un ordine assegnato dall’algoritmo con criteri poco chiari. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Waqar, Siddiqe, Zulqarnain e gli altri rider in sciopero aper la biciclettata-corteo a Firenze: «Tanti ordini, paghe misere»

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