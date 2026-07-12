I rider di Glovo e Deliveroo a Firenze hanno proclamato uno sciopero per il 15 luglio, denunciando paghe sempre più basse e condizioni di lavoro peggiorate dalle alte temperature. La protesta riguarda la riduzione delle tariffe e l’aumento delle difficoltà durante le consegne. La mobilitazione coinvolge lavoratori di entrambe le piattaforme, che chiedono un intervento per migliorare compensi e condizioni di lavoro. La data è stata comunicata ai clienti e alle autorità.

I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze incrociano le braccia. I lavoratori hanno proclamato uno sciopero per il 15 luglio per denunciare compensi ritenuti sempre più bassi e condizioni di lavoro aggravate dalle alte temperature che stanno interessando il Paese. La mobilitazione è stata decisa al termine di un’assemblea promossa dal Nidil Cgil Firenze, convocata per fare il punto sulle principali criticità del settore e definire le prossime iniziative di protesta. Al centro del confronto sono emerse, in particolare, le difficoltà legate alla riduzione dei guadagni e ai rischi affrontati dai rider durante le consegne nelle giornate caratterizzate dalle ondate di calore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Glovo e Deliveroo, rider in sciopero a Firenze: «Paghe sempre più basse»

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