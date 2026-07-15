Il titolo di Ibm ha chiuso con un calo superiore al 25% in una sola seduta, il peggior risultato dal 1987. La perdita è legata ai risultati preliminari del secondo trimestre, che hanno mostrato 17,2 miliardi di ricavi, con un aumento del 1%, e un utile rettificato di 2,93 dollari per azione.

Ibm in profondo rosso a Wall Street con un tonfo di oltre il 25 per cento. Si tratta del peggior calo in una sola seduta dal 1987. Ad affossare il titolo sono stati i risultati preliminari del secondo trimestre che hanno registrato 17,2 miliardi di ricavi (+1%) e un utile rettificato di 2,93 dollari per azione. Numeri inferiori alle aspettative che quindi hanno deluso il mercato. Il colosso Usa dei software ha dato la colpa al calo della domanda per lo z17, il mainframe aziendale di punta progettato per l'era dell'intelligenza artificiale, e a un cambiamento nelle spese dei clienti dovuto all'aumento dei prezzi dei chip di memoria e di altre infrastrutture informatiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Wall Street fulmina Ibm (-25%), deludono i conti del trimestre

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